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У вокалиста CANDLEBOX бомбит от стрельбы



Kevin Martin эмоционально высказался из-за новой стрельбы в США. Семь человек погибли и десятки получили ранения после того, как стрелок открыл огонь на параде Четвёртого июля с крыши дома в Хайленд-Парке, штат Иллинойс, сообщила полиция. Стрелок использовал мощную винтовку, которая, по словам представителя правоохранительных органов, «может быть аналогична AR-15».



По данным газеты Chicago Sun-Times, стрельба произошла вскоре после 10 часов утра по местному времени. После розысков полиция арестовала подозреваемого, 21-летнего Роберта Э. «Бобби» Кримо, в связи с этим делом.



Kevin Martin написал:



«ИТАК, ЕЩЁ ОДИН АМЕРИКАНЕЦ С ОРУЖИЕМ УБИЛ 6 НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ СЕГОДНЯ, В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ СВОБОДЫ, СВОБОДЫ ОТ ЧЕГО?!



К ЧЁРТУ ЭТО ДЕРЬМО!



СЕРДЦЕ СНОВА РАЗБИТО, И ЭТО ГРЁБАНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ТЕХ ИЗ НАС, КТО РЕШИЛ НЕ ВЛАДЕТЬ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ, НО ОНИ ГОТОВЫ ПОЙТИ НА ВСЁ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ НЕРОЖДЁННЫЙ ЗАРОДЫШ?!



ИДИТЕ НАУЙХ!!!



СЧАСТЛИВОГО, Б$$$Ь, 4 ИЮЛЯ, ВЫ ВСЕ!»







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