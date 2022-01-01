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*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 43
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 16
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 10
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Candlebox

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У вокалиста CANDLEBOX бомбит от стрельбы



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Kevin Martin эмоционально высказался из-за новой стрельбы в США. Семь человек погибли и десятки получили ранения после того, как стрелок открыл огонь на параде Четвёртого июля с крыши дома в Хайленд-Парке, штат Иллинойс, сообщила полиция. Стрелок использовал мощную винтовку, которая, по словам представителя правоохранительных органов, «может быть аналогична AR-15».

По данным газеты Chicago Sun-Times, стрельба произошла вскоре после 10 часов утра по местному времени. После розысков полиция арестовала подозреваемого, 21-летнего Роберта Э. «Бобби» Кримо, в связи с этим делом.

Kevin Martin написал:

«ИТАК, ЕЩЁ ОДИН АМЕРИКАНЕЦ С ОРУЖИЕМ УБИЛ 6 НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ СЕГОДНЯ, В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ СВОБОДЫ, СВОБОДЫ ОТ ЧЕГО?!

К ЧЁРТУ ЭТО ДЕРЬМО!

СЕРДЦЕ СНОВА РАЗБИТО, И ЭТО ГРЁБАНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ТЕХ ИЗ НАС, КТО РЕШИЛ НЕ ВЛАДЕТЬ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ, НО ОНИ ГОТОВЫ ПОЙТИ НА ВСЁ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ НЕРОЖДЁННЫЙ ЗАРОДЫШ?!

ИДИТЕ НАУЙХ!!!

СЧАСТЛИВОГО, Б$$$Ь, 4 ИЮЛЯ, ВЫ ВСЕ!»




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