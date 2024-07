Новая песня CANDLEBOX

сегодня



CANDLEBOX 12 июля на Round Hill Records выпустили обновленную версию студийного альбома "A Little Longer Goodbye", в которую вошло 12 оригинальных треков, два концертных номера, "Elegante" и "Cellphone Jesus" (recorded at Club Amanda in Santiago, Chile on October 27, 2023), а также новый сингл "Washed Up", который доступен для прослушивания ниже:



01. What Do You Need (featuring Mona)

02. Who You Are

03. Punks

04. Elegante

05. Hourglass

06. Maze

07. Ugly

08. Foxy

09. Running With The Stars

10. Nails On A Chalkboard

11. Cellphone Jesus

12. I Should Be Happy

13. Elegante (live)

14. Cellphone Jesus (live)

15. Washed Up







