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Teramaze
Австралия
Progressive Metal
http://teramaze.com.au/
Myspace:
http://www.myspace.com/teramaze
Facebook:
https://www.facebook.com/teramaze
2 окт 2020
:
Новое видео TERAMAZE
11 мар 2016
:
Видео с текстом от TERAMAZE
1 ноя 2015
:
Новое видео TERAMAZE
23 окт 2015
:
Новый альбом TERAMAZE доступен для прослушивания
15 сен 2015
:
Новое видео TERAMAZE
19 авг 2015
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Новый альбом TERAMAZE выйдет в октябре
19 мар 2014
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24 мар 2011
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Новая песня TERAMAZE
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Новое видео
TERAMAZE
"Sleeping Man", новое видео группы TERAMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "I Wonder", выходящего девятого октября на Wells Music.
Трек-лист:
"Ocean Floor"
"Only Daylight"
"Lake 401"
"A Deep State Of Awake"
"Here To Watch You"
"Sleeping Man"
"Idle Hands/The Devil’s Workshop"
"RUN"
"This Is Not A Drill"
"I Wonder"
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).