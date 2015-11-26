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Teramaze

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Новое видео TERAMAZE



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"Sleeping Man", новое видео группы TERAMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "I Wonder", выходящего девятого октября на Wells Music.

Трек-лист:

"Ocean Floor"
"Only Daylight"
"Lake 401"
"A Deep State Of Awake"
"Here To Watch You"
"Sleeping Man"
"Idle Hands/The Devil’s Workshop"
"RUN"
"This Is Not A Drill"
"I Wonder"

TERAMAZE To Release I Wonder Album In October;



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