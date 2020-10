сегодня



Новое видео TERAMAZE



"Sleeping Man", новое видео группы TERAMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "I Wonder", выходящего девятого октября на Wells Music.



Трек-лист:



"Ocean Floor"

"Only Daylight"

"Lake 401"

"A Deep State Of Awake"

"Here To Watch You"

"Sleeping Man"

"Idle Hands/The Devil’s Workshop"

"RUN"

"This Is Not A Drill"

"I Wonder"







