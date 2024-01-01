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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 52
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 39
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 22
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Teramaze

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25 авг 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

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29 июл 2023 : 		 Видео полного выступления TERAMAZE

27 апр 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

10 апр 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

23 мар 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

12 окт 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

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6 сен 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

25 авг 2022 : 		 Видео с текстом от TERAMAZE

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Акустика от TERAMAZE



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"Esoteric Symbolism" (Acoustic Version), фрагмент нового релиза Teracoustic Sessions / Volume 1, доступен ниже.

TERAMAZE Release "Esoteric Symbolism" (Acoustic Version); Visualizer

INFRARED - "Demon's Blood"




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