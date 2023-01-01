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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 84
*RUSH соболезнуют евреям 79
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 37
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 36
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 34
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Teramaze

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21 окт 2023 : 		 Новая песня TERAMAZE

28 сен 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза TERAMAZE

1 авг 2023 : 		 Концертное видео TERAMAZE

29 июл 2023 : 		 Видео полного выступления TERAMAZE

27 апр 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

10 апр 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

23 мар 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

12 окт 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

23 сен 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

6 сен 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

25 авг 2022 : 		 Видео с текстом от TERAMAZE

8 авг 2022 : 		 Новый альбом TERAMAZE выйдет осенью

27 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео TERAMAZE

15 янв 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

16 дек 2021 : 		 Новое видео TERAMAZE

30 сен 2021 : 		 Видео с текстом от TERAMAZE

23 сен 2021 : 		 Новое видео TERAMAZE

9 сен 2021 : 		 Новое видео TERAMAZE

26 авг 2021 : 		 Новая песня TERAMAZE

17 авг 2021 : 		 Новый альбом TERAMAZE выйдет осенью

12 май 2021 : 		 Новое видео TERAMAZE

11 май 2021 : 		 Новое видео TERAMAZE

21 апр 2021 : 		 Новое видео TERAMAZE

16 мар 2021 : 		 Новое видео TERAMAZE

17 дек 2020 : 		 Кавер-версия SAVAGE GARDEN от TERAMAZE

24 ноя 2020 : 		 Новая песня TERAMAZE
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Новая песня TERAMAZE



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“Blemish", новая песня группы TERAMAZE, доступна для прослушивания ниже.

TERAMAZE Debut New Single вЂњBlemishвЂќ




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