Фрагмент концертного релиза TERAMAZE



TERAMAZE выпустили новый концертный DVD/CD, Live At 170 Russell, 27 октября. Фрагмент из него, "The Heist", доступен ниже:



"From Saviour To Assassin"

"Transhumanist"

"Untide"

"Jackie Seth"

"The Heist"

"Sleeping Man"

"Take Your Shot"

"Battle"







