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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 22
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*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 19
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*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 17
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
*Барабанщик KAMELOT запустил свой стриминг 17
*Очередь за билетами на концерт BLACK SABBATH составила 125 0... 16
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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 22
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 19
*Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT 17
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Teramaze

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22 фев 2025 : 		 Новое видео TERAMAZE

16 янв 2025 : 		 Новое видео TERAMAZE

20 дек 2024 : 		 Новое видео TERAMAZE

10 дек 2024 : 		 Концертное видео TERAMAZE

17 ноя 2024 : 		 Новое видео TERAMAZE

13 окт 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

5 окт 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

30 сен 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

14 сен 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

2 сен 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

25 авг 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

14 авг 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

11 авг 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

29 май 2024 : 		 Новое видео TERAMAZE

11 май 2024 : 		 Новое видео TERAMAZE

29 апр 2024 : 		 Новое видео TERAMAZE

8 апр 2024 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TERAMAZE

6 янв 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза TERAMAZE

21 окт 2023 : 		 Новая песня TERAMAZE

28 сен 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза TERAMAZE

1 авг 2023 : 		 Концертное видео TERAMAZE

29 июл 2023 : 		 Видео полного выступления TERAMAZE

27 апр 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

10 апр 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

23 мар 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

12 окт 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE
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Новое видео TERAMAZE



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ENDING OF ALL, новое видео группы TERAMAZE, доступно для просмотра ниже.




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