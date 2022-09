сегодня



Новое видео TERAMAZE



"For The Thrill", новое видео группы TERAMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Flight Of The Wounded", выход которого намечен на шестое октября на собственном лейбле Wells Music.



Трек-лист:



"Flight Of The Wounded"

"Gold"

"The Thieves Are Out"

"Until The Lights"

"Ticket To The Next Apocalypse"

"For The Thrill"

"Dangerous Me"

"Battle"

"In The Ruins Of Angels"







