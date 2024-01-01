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*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
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Teramaze

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Новое видео TERAMAZE



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"The Will Of Eli", новое видео группы TERAMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Eli: A Wonderful Fall From Grace, выпущенного 24 мая на Wells Music:

“A Place Called Halo”
“The Will Of Eli”
“Step Right Up”
“I Mantissa”
“Madam Roma”
“Standing Ovation”
“Hands Are Tied”
“A Wonderful Fall From Grace”

TERAMAZE Premier Music Video For New Single "The Will Of Eli"




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