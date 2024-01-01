Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 37
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 23
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 17
*Новая песня NIGHTWISH 15
*Вокалистка EPICA обещает эпические эпики 14
*DORO спела со SCORPIONS 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 37
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
[= ||| все новости группы



*

Teramaze

*



11 авг 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

29 май 2024 : 		 Новое видео TERAMAZE

11 май 2024 : 		 Новое видео TERAMAZE

29 апр 2024 : 		 Новое видео TERAMAZE

8 апр 2024 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TERAMAZE

6 янв 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза TERAMAZE

21 окт 2023 : 		 Новая песня TERAMAZE

28 сен 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза TERAMAZE

1 авг 2023 : 		 Концертное видео TERAMAZE

29 июл 2023 : 		 Видео полного выступления TERAMAZE

27 апр 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

10 апр 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

23 мар 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

12 окт 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

23 сен 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

6 сен 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

25 авг 2022 : 		 Видео с текстом от TERAMAZE

8 авг 2022 : 		 Новый альбом TERAMAZE выйдет осенью

27 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео TERAMAZE

15 янв 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

16 дек 2021 : 		 Новое видео TERAMAZE

30 сен 2021 : 		 Видео с текстом от TERAMAZE

23 сен 2021 : 		 Новое видео TERAMAZE

9 сен 2021 : 		 Новое видео TERAMAZE

26 авг 2021 : 		 Новая песня TERAMAZE

17 авг 2021 : 		 Новый альбом TERAMAZE выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Акустика от TERAMAZE



zoom
Представляем Teracoustic Sessions Volume 1, совершенно новый акустический альбом TERAMAZE, который обещает свежие и глубокие эмоции от прослушивания. В этом специальном релизе Dean и Nathan тщательно отобрали девять выдающихся треков из нашего обширного каталога и переосмыслили их в чистом виде. Сведенный до акустической гитары и вокала, этот сборник предлагает совершенно сырой и неприукрашенный взгляд на нашу музыку - никаких излишеств, никаких эффектов, только суть TERAMAZE.

В результате получилась коллекция, которая не только свидетельствует о силе нашего авторства, но и является тем, чем вы можете насладиться с семьей и друзьями, которые, возможно, не знакомы с нашим обычным звучанием. Мы в восторге от того, как получились эти треки, и верим, что вы тоже будете в восторге. Teracoustic Sessions Volume 1 приглашает вас испытать TERAMAZE как никогда раньше, в интимной и личной манере, которая подчеркивает красоту и эмоциональность нашей музыки

TERAMAZE Release "Sleeping Man" From New Teracoustic Sessions Volume 1 Album

INFRARED - "Demon's Blood"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 17

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом