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Акустика от TERAMAZE



Представляем Teracoustic Sessions Volume 1, совершенно новый акустический альбом TERAMAZE, который обещает свежие и глубокие эмоции от прослушивания. В этом специальном релизе Dean и Nathan тщательно отобрали девять выдающихся треков из нашего обширного каталога и переосмыслили их в чистом виде. Сведенный до акустической гитары и вокала, этот сборник предлагает совершенно сырой и неприукрашенный взгляд на нашу музыку - никаких излишеств, никаких эффектов, только суть TERAMAZE.



В результате получилась коллекция, которая не только свидетельствует о силе нашего авторства, но и является тем, чем вы можете насладиться с семьей и друзьями, которые, возможно, не знакомы с нашим обычным звучанием. Мы в восторге от того, как получились эти треки, и верим, что вы тоже будете в восторге. Teracoustic Sessions Volume 1 приглашает вас испытать TERAMAZE как никогда раньше, в интимной и личной манере, которая подчеркивает красоту и эмоциональность нашей музыки







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