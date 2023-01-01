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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 18
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Teramaze

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28 сен 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза TERAMAZE

1 авг 2023 : 		 Концертное видео TERAMAZE

29 июл 2023 : 		 Видео полного выступления TERAMAZE

27 апр 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

10 апр 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

23 мар 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

12 окт 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

23 сен 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

6 сен 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

25 авг 2022 : 		 Видео с текстом от TERAMAZE

8 авг 2022 : 		 Новый альбом TERAMAZE выйдет осенью

27 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео TERAMAZE

15 янв 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

16 дек 2021 : 		 Новое видео TERAMAZE

30 сен 2021 : 		 Видео с текстом от TERAMAZE

23 сен 2021 : 		 Новое видео TERAMAZE

9 сен 2021 : 		 Новое видео TERAMAZE

26 авг 2021 : 		 Новая песня TERAMAZE

17 авг 2021 : 		 Новый альбом TERAMAZE выйдет осенью

12 май 2021 : 		 Новое видео TERAMAZE

11 май 2021 : 		 Новое видео TERAMAZE

21 апр 2021 : 		 Новое видео TERAMAZE

16 мар 2021 : 		 Новое видео TERAMAZE

17 дек 2020 : 		 Кавер-версия SAVAGE GARDEN от TERAMAZE

24 ноя 2020 : 		 Новая песня TERAMAZE

2 окт 2020 : 		 Новое видео TERAMAZE
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Фрагмент концертного релиза TERAMAZE



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TERAMAZE выпустят новый концертный DVD/CD, Live At 170 Russell, 27 октября. Фрагмент из него, "Jackie Seth", доступен ниже:

"From Saviour To Assassin"
"Transhumanist"
"Untide"
"Jackie Seth"
"The Heist"
"Sleeping Man"
"Take Your Shot"
"Battle"

TERAMAZE To Release Live At 170 Russell DVD/CD In October; "Jackie Seth" Video Streaming




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