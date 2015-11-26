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Видео с текстом от TERAMAZE



"Untide", официальное видео с текстом от группы TERAMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "And The Beauty They Perceive", выходящего пятого октября на собственном лейбле Wells Music.



Трек-лист:



"And The Beauty They Perceive"

"Jackie Seth"

"Untide"

"Modern Living Space"

"Blood Of Fools"

"Waves"

"Son Rise"

"Search For The Unimaginable"

"Head Of The King"

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