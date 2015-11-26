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Teramaze

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Новое видео TERAMAZE



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"And The Beauty They Perceive", новое видео группы TERAMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "And The Beauty They Perceive", выходящего пятого октября на собственном лейбле Wells Music.

Трек-лист:

"And The Beauty They Perceive"
"Jackie Seth"
"Untide"
"Modern Living Space"
"Blood Of Fools"
"Waves"
"Son Rise"
"Search For The Unimaginable"
"Head Of The King"

TERAMAZE Release Official Music Video For



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