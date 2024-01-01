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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 50
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 23
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
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*Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси» 10
*Видео с текстом от OLD MAN'S CHILD 8
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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 50
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 23
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
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Teramaze

*



17 ноя 2024 : 		 Новое видео TERAMAZE

13 окт 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

5 окт 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

30 сен 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

14 сен 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

2 сен 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

25 авг 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

14 авг 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

11 авг 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

29 май 2024 : 		 Новое видео TERAMAZE

11 май 2024 : 		 Новое видео TERAMAZE

29 апр 2024 : 		 Новое видео TERAMAZE

8 апр 2024 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TERAMAZE

6 янв 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза TERAMAZE

21 окт 2023 : 		 Новая песня TERAMAZE

28 сен 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза TERAMAZE

1 авг 2023 : 		 Концертное видео TERAMAZE

29 июл 2023 : 		 Видео полного выступления TERAMAZE

27 апр 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

10 апр 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

23 мар 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

12 окт 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

23 сен 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

6 сен 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

25 авг 2022 : 		 Видео с текстом от TERAMAZE

8 авг 2022 : 		 Новый альбом TERAMAZE выйдет осенью
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Новое видео TERAMAZE



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BULLET TO A PHARAOH, новое видео TERAMAZE, доступно для просмотра ниже.




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