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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 78
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*JON BON JOVI спас женщину 48
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
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Teramaze

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|||| 14 сен 2024

Акустика от TERAMAZE



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"Chaos In The Way" (Acoustic Version), фрагмент нового релиза Teracoustic Sessions / Volume 1, доступен ниже. Выход альбома намечен на 27 сентября

TERAMAZE Release "Chaos In The Way" (Acoustic Version); Visualizer




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