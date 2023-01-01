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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
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Teramaze

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Видео полного выступления TERAMAZE



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Видео полного выступления TERAMAZE, которое состоялось 22 июля в Barwon Club Hotel, Geelong, Australia, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Battle"
"Sleeping Man"
"Jackie Seth"
"The Heist"
"Navigate In Solitude"
"Shadows" (Tony Paulo on drums)
"And the Beauty They Perceive"
"Her Halo"

TERAMAZE Live At The Barwon Club Hotel, Australia; Video Of Full Set Streaming




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