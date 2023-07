сегодня



Видео полного выступления TERAMAZE



Видео полного выступления TERAMAZE, которое состоялось 22 июля в Barwon Club Hotel, Geelong, Australia, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Battle"

"Sleeping Man"

"Jackie Seth"

"The Heist"

"Navigate In Solitude"

"Shadows" (Tony Paulo on drums)

"And the Beauty They Perceive"

"Her Halo"







