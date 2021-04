сегодня



Новое видео TERAMAZE



“Stone“, овое видео группы TERAMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sorella Minore, выходящего 11 мая на Wells Music Worldwide.



Трек-лист:



"Sorella Minore"

"Stone"

"Take Your Shot"

"Between These Shadows"







