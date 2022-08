25 авг 2022



Видео с текстом от TERAMAZE



Gold, официальное видео с текстом от группы TERAMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Flight Of The Wounded", выход которого намечен на шестое октября на собственном лейбле Wells Music.



Трек-лист:



"Flight Of The Wounded"

"Gold"

"The Thieves Are Out"

"Until The Lights"

"Ticket To The Next Apocalypse"

"For The Thrill"

"Dangerous Me"

"Battle"

"In The Ruins Of Angels"







