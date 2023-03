сегодня



Новое видео TERAMAZE



"Chaos In The Way", новое видео группы TERAMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dalla Volta", выход которого намечен на 27 апреля на собственном лейбле Wells Music.



Трек-лист:



"Navigate In Solitude"

"Chaos In The Way"

"These Crystal Walls"

"Shadows II" (Re-Imagined)

"The Heist"

"Waves" (Piano Version)

"Broken" (Piano Version)

"Weight of Humanity" (2017 Demo Version)

"From Saviour To Assassin" (2017 Demo Version)

"Fight or Flight" (2017 Demo Version)

"Are We Soldiers" (2017 Demo Version)







