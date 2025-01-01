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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 112
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 62
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 35
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Teramaze

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16 янв 2025 : 		 Новое видео TERAMAZE

20 дек 2024 : 		 Новое видео TERAMAZE

10 дек 2024 : 		 Концертное видео TERAMAZE

17 ноя 2024 : 		 Новое видео TERAMAZE

13 окт 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

5 окт 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

30 сен 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

14 сен 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

2 сен 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

25 авг 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

14 авг 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

11 авг 2024 : 		 Акустика от TERAMAZE

29 май 2024 : 		 Новое видео TERAMAZE

11 май 2024 : 		 Новое видео TERAMAZE

29 апр 2024 : 		 Новое видео TERAMAZE

8 апр 2024 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TERAMAZE

6 янв 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза TERAMAZE

21 окт 2023 : 		 Новая песня TERAMAZE

28 сен 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза TERAMAZE

1 авг 2023 : 		 Концертное видео TERAMAZE

29 июл 2023 : 		 Видео полного выступления TERAMAZE

27 апр 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

10 апр 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

23 мар 2023 : 		 Новое видео TERAMAZE

12 окт 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE

23 сен 2022 : 		 Новое видео TERAMAZE
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Новое видео TERAMAZE



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Desire Colours N Lust, новое видео группы TERAMAZE, доступно для просмотра ниже.




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