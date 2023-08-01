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*Немецкой BIG 4 быть! 33
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*Новое видео U.D.O. 29
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Teramaze

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|||| 1 авг 2023

Концертное видео TERAMAZE



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"To Love, A Tyrant", новое концертное видео группы TERAMAZE, доступно для просмотра ниже.

TERAMAZE Release "To Love, A Tyrant" Live Video




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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1 авг 2023
L
LU---
Вживую ребята неплохо играют!
Бляя.....но записи слушать просто невозможно......механика,пластмасса,0 !!! живяка...неинтересно....даже один трек не осилить

просмотров: 156

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