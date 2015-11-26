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Teramaze

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17 дек 2020 : 		 Кавер-версия SAVAGE GARDEN от TERAMAZE

24 ноя 2020 : 		 Новая песня TERAMAZE

2 окт 2020 : 		 Новое видео TERAMAZE

11 мар 2016 : 		 Видео с текстом от TERAMAZE

1 ноя 2015 : 		 Новое видео TERAMAZE

23 окт 2015 : 		 Новый альбом TERAMAZE доступен для прослушивания

15 сен 2015 : 		 Новое видео TERAMAZE

19 авг 2015 : 		 Новый альбом TERAMAZE выйдет в октябре

19 мар 2014 : 		 Новая песня TERAMAZE

19 фев 2014 : 		 Новый альбом TERAMAZE выйдет в апреле

4 дек 2013 : 		 Гости на новом альбоме TERAMAZE

15 май 2013 : 		 Семплы новых песен TERAMAZE

6 дек 2012 : 		 TERAMAZE начнут запись в январе

5 ноя 2012 : 		 Фрагменты новых песен TERAMAZE

13 сен 2012 : 		 Новое демо TERAMAZE

1 май 2012 : 		 Новое видео TERAMAZE

25 апр 2012 : 		 Новый альбом TERAMAZE доступен для прослушивания

19 мар 2012 : 		 Семпл нового трека TERAMAZE

24 мар 2011 : 		 Новая песня TERAMAZE
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|||| сегодня

Кавер-версия SAVAGE GARDEN от TERAMAZE



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Австралийская прогрессив металл группа TERAMAZE представила собственное прочтение хита SAVAGE GARDEN "Break Me Shake Me" — видео доступно ниже.

TERAMAZE Cover SAVAGE GARDEN's "Break Me Shake Me"; Music Video Streaming



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