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Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?
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Видео с текстом от LAKE OF TEARS
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Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной
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Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF...
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Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче»
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все новости группы
Teramaze
Австралия
Progressive Metal
http://teramaze.com.au/
Myspace:
http://www.myspace.com/teramaze
Facebook:
https://www.facebook.com/teramaze
17 дек 2020
:
Кавер-версия SAVAGE GARDEN от TERAMAZE
24 ноя 2020
:
Новая песня TERAMAZE
2 окт 2020
:
Новое видео TERAMAZE
11 мар 2016
:
Видео с текстом от TERAMAZE
1 ноя 2015
:
Новое видео TERAMAZE
23 окт 2015
:
Новый альбом TERAMAZE доступен для прослушивания
15 сен 2015
:
Новое видео TERAMAZE
19 авг 2015
:
Новый альбом TERAMAZE выйдет в октябре
19 мар 2014
:
Новая песня TERAMAZE
19 фев 2014
:
Новый альбом TERAMAZE выйдет в апреле
4 дек 2013
:
Гости на новом альбоме TERAMAZE
15 май 2013
:
Семплы новых песен TERAMAZE
6 дек 2012
:
TERAMAZE начнут запись в январе
5 ноя 2012
:
Фрагменты новых песен TERAMAZE
13 сен 2012
:
Новое демо TERAMAZE
1 май 2012
:
Новое видео TERAMAZE
25 апр 2012
:
Новый альбом TERAMAZE доступен для прослушивания
19 мар 2012
:
Семпл нового трека TERAMAZE
24 мар 2011
:
Новая песня TERAMAZE
сегодня
Кавер-версия SAVAGE GARDEN от
TERAMAZE
Австралийская прогрессив металл группа TERAMAZE представила собственное прочтение хита SAVAGE GARDEN "Break Me Shake Me" — видео доступно ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).