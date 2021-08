17 авг 2021



Новый альбом TERAMAZE выйдет осенью



Группа TERAMAZE выпустит новую работу, получившую название And The Beauty They Perceive, пятого октября на собственном лейбле Wells Music:



"And The Beauty They Perceive"

"Jackie Seth"

"Untide"

"Modern Living Space"

"Blood Of Fools"

"Waves"

"Son Rise"

"Search For The Unimaginable"

"Head Of The King"







