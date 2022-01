сегодня



Демонстрационное видео TERAMAZE



TERAMAZE опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "Ticket To The Next Apocalypse", которая взята из нового альбома "And The Beauty They Perceive", выпущенного пятого октября на собственном лейбле Wells Music.



Трек-лист:



"And The Beauty They Perceive"

"Jackie Seth"

"Untide"

"Modern Living Space"

"Blood Of Fools"

"Waves"

"Son Rise"

"Search For The Unimaginable"

"Head Of The King"







