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Демонстрационное видео TERAMAZE



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TERAMAZE опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "Ticket To The Next Apocalypse", которая взята из нового альбома "And The Beauty They Perceive", выпущенного пятого октября на собственном лейбле Wells Music.

Трек-лист:

"And The Beauty They Perceive"
"Jackie Seth"
"Untide"
"Modern Living Space"
"Blood Of Fools"
"Waves"
"Son Rise"
"Search For The Unimaginable"
"Head Of The King"

TERAMAZE Release



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