Видео полного выступления DEICIDE



Видео полного выступления DEICIDE (с полной заполняемостью зала), которое состоялось 17 апреля в The Verona, New Port Richey, Florida, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01:06 Once Upon The Cross



04:38 When Satan Rules His World



08:16 They Are The Children Of The Underworld



11:55 Dead By Dawn



16:30 Serpents Of The Light



20:32 Scars Of The Crucifix



24:30 Seal The Tomb Below



28:10 Oblivious To Evil



31:28 Dead But Dreaming



36:44 Excommunicated



40:17 In The Minds Of Evil



44:32 Death To Jesus



49:01 Sacrificial Suicide



52:37 Homage For Satan













