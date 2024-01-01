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Барабанщик DEICIDE: «Экстремальный металл — элитен!»



STEVE ASHEIM в недавнем интервью ответил на вопрос, кто вдохновлял его на творчество:



«Ну, когда я начинал, вокруг было несколько тяжелых групп, и именно так я и увлекся этим. [ Dave Lombardo из] SLAYER и [Gene Hoglan из] DARK ANGEL, с точки зрения барабанщика, как раз когда я начинал быть экстремальным барабанщиком, были теми парнями, на которых я равнялся, и до сих пор равняюсь. Невероятные музыканты, отличные идеи и исполнение, и просто все в их игре было великолепно, и мне все это нравилось и нравится до сих пор. И я до сих пор стараюсь двигаться в этом направлении, так же как это делали они. Я и сегодня с удовольствием слушаю этих ребят, потому что они делают то же самое - подталкивают себя и по сей день. Просто приятно быть частью такого безбашенного явления, как экстремальный металл. Это элитный клуб.



Когда мы начинали, таких групп было не так уж много. Теперь их сотни. И это здорово, потому что все растет со временем. Но приятно оказаться в самом начале и увидеть, как все росло и развивалось, и все, что с этим происходило. Это интересно наблюдать. Это хорошая история, чтобы быть ее частью».







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