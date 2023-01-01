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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 44
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 19
*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 17
*TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое 14
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Deicide

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19 июл 2023 : 		 DEICIDE нашли лейбл

13 май 2023 : 		 Видео полного выступления DEICIDE

8 май 2023 : 		 DEICIDE закончили запись

11 апр 2023 : 		 Видео с выступления DEICIDE

17 фев 2023 : 		 DEICIDE нашли лейбл

17 дек 2022 : 		 DEICIDE завершили запись баса

15 ноя 2022 : 		 DEICIDE официально начали запись

24 окт 2022 : 		 DEICIDE начали подготовку к новому альбому

25 авг 2022 : 		 Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога»

26 июл 2022 : 		 Бокс-сет DEICIDE выйдет зимой

30 май 2022 : 		 Видео с выступления DEICIDE

25 фев 2022 : 		 Альбом DEICIDE почти закончен

21 фев 2022 : 		 Видео с репетиции DEICIDE

8 фев 2022 : 		 Новый гитарист DEICIDE — о том, как оказался в группе

20 янв 2022 : 		 Перемены в DEICIDE

26 окт 2021 : 		 DEICIDE собираются в юбилейный тур

19 авг 2021 : 		 Видео с выступления DEICIDE

9 авг 2021 : 		 DEICIDE открыли тур

10 июн 2021 : 		 У DEICIDE есть прекрасный материал

23 апр 2021 : 		 Видео полного выступления DEICIDE

24 дек 2020 : 		 DEICIDE выпустили в мир «Ч. Д.»

15 сен 2018 : 		 Новое видео DEICIDE

10 авг 2018 : 		 Новая песня DEICIDE

15 июл 2018 : 		 Лирик-видео DEICIDE

29 июн 2018 : 		 Новый альбом DEICIDE выйдет осенью

27 апр 2018 : 		 Видеотрейлер к виниловому перизданию DEICIDE "Of The Stench Of Redemption"
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DEICIDE нашли лейбл



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DEICIDE сообщили о заключении контракта с лейблом Reigning Phoenix Music (RPM), который будет заниматься выпуском нового альбома, получившего название "Banished By Sin".

С огромным удовольствием, после нескольких лет обсуждений и раздумий, я хочу объявить о подписании исторического соглашения с новообразованной компанией RPM на подготовку и продвижение новейшего альбома DEICIDE, "Banished By Sin". Мы с нетерпением ждем возможности поработать со всеми талантливыми людьми, которые собственноручно занимаются разработкой музыки для RPM, и внести в коллекцию DEICIDE нашу новейшую работу




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