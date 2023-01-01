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DEICIDE нашли лейбл



DEICIDE сообщили о заключении контракта с лейблом Reigning Phoenix Music (RPM), который будет заниматься выпуском нового альбома, получившего название "Banished By Sin".



С огромным удовольствием, после нескольких лет обсуждений и раздумий, я хочу объявить о подписании исторического соглашения с новообразованной компанией RPM на подготовку и продвижение новейшего альбома DEICIDE, "Banished By Sin". Мы с нетерпением ждем возможности поработать со всеми талантливыми людьми, которые собственноручно занимаются разработкой музыки для RPM, и внести в коллекцию DEICIDE нашу новейшую работу







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