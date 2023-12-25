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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 82
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
*Новое видео DORO 24
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Deicide

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25 дек 2023 : 		 Новое видео DEICIDE

19 июл 2023 : 		 DEICIDE нашли лейбл

13 май 2023 : 		 Видео полного выступления DEICIDE

8 май 2023 : 		 DEICIDE закончили запись

11 апр 2023 : 		 Видео с выступления DEICIDE

17 фев 2023 : 		 DEICIDE нашли лейбл

17 дек 2022 : 		 DEICIDE завершили запись баса

15 ноя 2022 : 		 DEICIDE официально начали запись

24 окт 2022 : 		 DEICIDE начали подготовку к новому альбому

25 авг 2022 : 		 Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога»

26 июл 2022 : 		 Бокс-сет DEICIDE выйдет зимой

30 май 2022 : 		 Видео с выступления DEICIDE

25 фев 2022 : 		 Альбом DEICIDE почти закончен

21 фев 2022 : 		 Видео с репетиции DEICIDE

8 фев 2022 : 		 Новый гитарист DEICIDE — о том, как оказался в группе

20 янв 2022 : 		 Перемены в DEICIDE

26 окт 2021 : 		 DEICIDE собираются в юбилейный тур

19 авг 2021 : 		 Видео с выступления DEICIDE

9 авг 2021 : 		 DEICIDE открыли тур

10 июн 2021 : 		 У DEICIDE есть прекрасный материал

23 апр 2021 : 		 Видео полного выступления DEICIDE

24 дек 2020 : 		 DEICIDE выпустили в мир «Ч. Д.»

15 сен 2018 : 		 Новое видео DEICIDE

10 авг 2018 : 		 Новая песня DEICIDE

15 июл 2018 : 		 Лирик-видео DEICIDE

29 июн 2018 : 		 Новый альбом DEICIDE выйдет осенью
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Новое видео DEICIDE



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"Bury The Cross... With Your Christ", новое видео группы DEICIDE, доступно для просмотра ниже. Эта песня — специальный рождественский подарок для поклонников.




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25 дек 2023
s
smolet18-02-44
Чувак в клипе на Таусенда похож, а по музыке всё печально: предсказуемые музыкальные ходы/размеры/структуры/рифы. Деисайд уже давно всем и всё доказал, лучшие годы позади, хотя робкая надежда остаётся...

просмотров: 187

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