Новая песня DEICIDE



"Sever The Tongue", новая песня группы DEICIDE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Banished By Sin", выход которого запланирован на 26 апреля:



01. From Unknown Heights You Shall Fall

02. Doomed To Die

03. Sever The Tongue

04. Faithless

05. Bury The Cross…With Your Christ

06. Woke From God

07. Ritual Defied

08. Failures Of Your Dying Lord

09. Banished By Sin

10. Trinity Of None

11. I Am I…A Curse Of Death

12. The Light Defeated







