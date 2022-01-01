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*Почему EXODUS не стали популярными? 46
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 33
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
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Deicide

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17 дек 2022 : 		 DEICIDE завершили запись баса

15 ноя 2022 : 		 DEICIDE официально начали запись

24 окт 2022 : 		 DEICIDE начали подготовку к новому альбому

25 авг 2022 : 		 Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога»

26 июл 2022 : 		 Бокс-сет DEICIDE выйдет зимой

30 май 2022 : 		 Видео с выступления DEICIDE

25 фев 2022 : 		 Альбом DEICIDE почти закончен

21 фев 2022 : 		 Видео с репетиции DEICIDE

8 фев 2022 : 		 Новый гитарист DEICIDE — о том, как оказался в группе

20 янв 2022 : 		 Перемены в DEICIDE

26 окт 2021 : 		 DEICIDE собираются в юбилейный тур

19 авг 2021 : 		 Видео с выступления DEICIDE

9 авг 2021 : 		 DEICIDE открыли тур

10 июн 2021 : 		 У DEICIDE есть прекрасный материал

23 апр 2021 : 		 Видео полного выступления DEICIDE

24 дек 2020 : 		 DEICIDE выпустили в мир «Ч. Д.»

15 сен 2018 : 		 Новое видео DEICIDE

10 авг 2018 : 		 Новая песня DEICIDE

15 июл 2018 : 		 Лирик-видео DEICIDE

29 июн 2018 : 		 Новый альбом DEICIDE выйдет осенью

27 апр 2018 : 		 Видеотрейлер к виниловому перизданию DEICIDE "Of The Stench Of Redemption"

25 апр 2018 : 		 DEICIDE переиздадут "Scars Of The Crucifix" на виниле в мае

5 фев 2018 : 		 DEICIDE возобновили работу

22 ноя 2016 : 		 DEICIDE расстались с гитаристом

5 окт 2016 : 		 DEICIDE завершили запись ударных

9 авг 2016 : 		 Лидер DEICIDE: «Corey, а не лососнуть ли тебе тунца?»
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|||| сегодня

DEICIDE завершили запись баса



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DEICIDE сообщили, что завершили запись баса, ритм-гитар и барабанов для нового альбома.




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