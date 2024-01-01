Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Видео с выступления SLAYER 23
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
*TED NUGENT ответил PEARL JAM 15
*Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!» 14
*GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля 12
*DEVIN TOWNSEND о воскрешении STRAPPING YOUNG LAD 11
*Видео полного выступления LINKIN PARK 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Видео с выступления SLAYER 23
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
[= ||| все новости группы



*

Deicide

*



25 сен 2024 : 		 Барабанщик DEICIDE: «Не будет у меня приступа!»

12 авг 2024 : 		 Барабанщик DEICIDE: «Чего так возбудились по поводу нашей обложки?»

22 июл 2024 : 		 DEICIDE: «Я не хочу брать с поклонников деньги за автографы»

18 июн 2024 : 		 Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились в клоунов»

28 май 2024 : 		 Лидер DEICIDE: «Ну сколько еще можно ныть?»

22 май 2024 : 		 Барабанщик DEICIDE: «Что вы до обложки до...сь?»

30 апр 2024 : 		 Лидер DEICIDE: «На современной металл-сцене одни выглядящие как WEEZER слабаки»

21 апр 2024 : 		 Напишет ли лидер DEICIDE книгу?

16 апр 2024 : 		 Вокалист DEICIDE: «Обложка не нравится? А мне смешно!»

2 апр 2024 : 		 JACK OWEN: Почему я ушел из DEICIDE

14 мар 2024 : 		 DEICIDE готовят пиво

15 фев 2024 : 		 Новая песня DEICIDE

25 дек 2023 : 		 Новое видео DEICIDE

19 июл 2023 : 		 DEICIDE нашли лейбл

13 май 2023 : 		 Видео полного выступления DEICIDE

8 май 2023 : 		 DEICIDE закончили запись

11 апр 2023 : 		 Видео с выступления DEICIDE

17 фев 2023 : 		 DEICIDE нашли лейбл

17 дек 2022 : 		 DEICIDE завершили запись баса

15 ноя 2022 : 		 DEICIDE официально начали запись

24 окт 2022 : 		 DEICIDE начали подготовку к новому альбому

25 авг 2022 : 		 Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога»

26 июл 2022 : 		 Бокс-сет DEICIDE выйдет зимой

30 май 2022 : 		 Видео с выступления DEICIDE

25 фев 2022 : 		 Альбом DEICIDE почти закончен

21 фев 2022 : 		 Видео с репетиции DEICIDE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик DEICIDE: «Не будет у меня приступа!»



zoom
В рамках недавнего интервью у STEVE'a ASHEIM'a спросили, как он поддерживает свою форму, чтобы выступать вечер за вечером на определенном уровне:

«Раньше я часто тренировался с утяжелителями. Сейчас я этого уже не делаю. [Я уже староват для этого. От того, как я играю, у меня появился тендиноз. Как если бы кто-то 20 лет работал отбойным молотком, это отразилось бы на сухожилиях. Я порвал бицепс, икроножную мышцу, и почему-то всегда с левой стороны. Совсем недавно я даже перестал играть на барабанах, потому что это сказывалось на моем легочном и кардиологическом здоровье. На тренировках, как только мы начинаем работать, я чувствую, что у меня вот-вот случится гребаный сердечный приступ. [Смеется] Кроме того, у меня обострилась астма.

Я начал играть на барабанах примерно 1 января этого года [после перерыва] и заметил, что состояние здоровья немного улучшилось. Мое сердце стало немного сильнее. Мне уже несколько месяцев не нужен ингалятор. В этом смысле мне нужно вести определенный образ жизни, не доводя себя до сердечного приступа во время концерта, потому что люди такое уже вытворяли. Ник Менза играл в душном клубе с инсультом. Со мной такого не случится, говорю вам. По крайней мере, я не хочу, чтобы это случилось. Мне нравится моя травка, а выпивка была моей фишкой. Теперь не так много выпивки, по крайней мере, сейчас. Пока я должен играть на таком уровне по всему миру, я не могу заниматься этими безумными глупостями».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 253

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом