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Барабанщик DEICIDE: «Не будет у меня приступа!»



В рамках недавнего интервью у STEVE'a ASHEIM'a спросили, как он поддерживает свою форму, чтобы выступать вечер за вечером на определенном уровне:



«Раньше я часто тренировался с утяжелителями. Сейчас я этого уже не делаю. [Я уже староват для этого. От того, как я играю, у меня появился тендиноз. Как если бы кто-то 20 лет работал отбойным молотком, это отразилось бы на сухожилиях. Я порвал бицепс, икроножную мышцу, и почему-то всегда с левой стороны. Совсем недавно я даже перестал играть на барабанах, потому что это сказывалось на моем легочном и кардиологическом здоровье. На тренировках, как только мы начинаем работать, я чувствую, что у меня вот-вот случится гребаный сердечный приступ. [Смеется] Кроме того, у меня обострилась астма.



Я начал играть на барабанах примерно 1 января этого года [после перерыва] и заметил, что состояние здоровья немного улучшилось. Мое сердце стало немного сильнее. Мне уже несколько месяцев не нужен ингалятор. В этом смысле мне нужно вести определенный образ жизни, не доводя себя до сердечного приступа во время концерта, потому что люди такое уже вытворяли. Ник Менза играл в душном клубе с инсультом. Со мной такого не случится, говорю вам. По крайней мере, я не хочу, чтобы это случилось. Мне нравится моя травка, а выпивка была моей фишкой. Теперь не так много выпивки, по крайней мере, сейчас. Пока я должен играть на таком уровне по всему миру, я не могу заниматься этими безумными глупостями».







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