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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 36
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
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Deicide

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25 фев 2022 : 		 Альбом DEICIDE почти закончен

21 фев 2022 : 		 Видео с репетиции DEICIDE

8 фев 2022 : 		 Новый гитарист DEICIDE — о том, как оказался в группе

20 янв 2022 : 		 Перемены в DEICIDE

26 окт 2021 : 		 DEICIDE собираются в юбилейный тур

19 авг 2021 : 		 Видео с выступления DEICIDE

9 авг 2021 : 		 DEICIDE открыли тур

10 июн 2021 : 		 У DEICIDE есть прекрасный материал

23 апр 2021 : 		 Видео полного выступления DEICIDE

24 дек 2020 : 		 DEICIDE выпустили в мир «Ч. Д.»

15 сен 2018 : 		 Новое видео DEICIDE

10 авг 2018 : 		 Новая песня DEICIDE

15 июл 2018 : 		 Лирик-видео DEICIDE

29 июн 2018 : 		 Новый альбом DEICIDE выйдет осенью

27 апр 2018 : 		 Видеотрейлер к виниловому перизданию DEICIDE "Of The Stench Of Redemption"

25 апр 2018 : 		 DEICIDE переиздадут "Scars Of The Crucifix" на виниле в мае

5 фев 2018 : 		 DEICIDE возобновили работу

22 ноя 2016 : 		 DEICIDE расстались с гитаристом

5 окт 2016 : 		 DEICIDE завершили запись ударных

9 авг 2016 : 		 Лидер DEICIDE: «Corey, а не лососнуть ли тебе тунца?»

16 май 2016 : 		 У DEICIDE есть «восемь-девять» песен

15 июн 2015 : 		 Видео с выступления DEICIDE

29 дек 2014 : 		 У DEICIDE уже есть песни для нового альбома

16 дек 2014 : 		 Видео с выступления DEICIDE

4 ноя 2014 : 		 GLEN BENTON не одобряет сатанинские шоу BEHEMOTH и WATAIN

5 дек 2013 : 		 Новое видео DEICIDE
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|||| 25 фев 2022

Альбом DEICIDE почти закончен



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Taylor Nordberg (THE ABSENCE, INHUMAN CONDITION) в рамках недавнего интервью рассказал о том, как идет работа над новым материалом:

«Они начали большую часть нового альбома еще до моего прихода, но после объявления [о том, что мы собираемся отпраздновать 30-летие второго альбома DEICIDE] "Legion" [исполнив LP полностью], мы как бы переключили передачи и пытаемся зафиксировать это и подготовить сет на случай, если появится возможность выступить. Но у них уже готова большая часть нового альбома, и сейчас мы дорабатываем, уточняем некоторые детали с последней парой песен. Так что, надеюсь, он выйдет в этом году. Я не знаю никаких конкретных планов относительно того, когда мы начнем пре-продакшн, запись или что-то в этом роде. Но надеюсь, что в этом году. Это было бы потрясающе. Но материал звучит убийственно. Он звучит как DEICIDE».

Most Of DEICIDE's Next Album Has Been Written, Says New Guitarist TAYLOR NORDBERG











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