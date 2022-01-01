Альбом DEICIDE почти закончен

Taylor Nordberg (THE ABSENCE, INHUMAN CONDITION) в рамках недавнего интервью рассказал о том, как идет работа над новым материалом:
«Они начали большую часть нового альбома еще до моего прихода, но после объявления [о том, что мы собираемся отпраздновать 30-летие второго альбома DEICIDE] "Legion" [исполнив LP полностью], мы как бы переключили передачи и пытаемся зафиксировать это и подготовить сет на случай, если появится возможность выступить. Но у них уже готова большая часть нового альбома, и сейчас мы дорабатываем, уточняем некоторые детали с последней парой песен. Так что, надеюсь, он выйдет в этом году. Я не знаю никаких конкретных планов относительно того, когда мы начнем пре-продакшн, запись или что-то в этом роде. Но надеюсь, что в этом году. Это было бы потрясающе. Но материал звучит убийственно. Он звучит как DEICIDE».
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