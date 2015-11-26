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Deicide

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29 дек 2014 : 		 У DEICIDE уже есть песни для нового альбома

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|||| 8 фев 2022

Новый гитарист DEICIDE — о том, как оказался в группе



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Taylor Nordberg (THE ABSENCE, INHUMAN CONDITION) в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как он оказался в составе DEICIDE:

«В 2019 году моя группа THE ABSENCE гастролировала с DEICIDE в США, и мы познакомились с ребятами и очень хорошо поладили. И я узнал, что Glen [Benton, фронтмен DEICIDE] жив§т через две улицы от Jeramie [Kling'a, барабанщика THE ABSENCE] и меня, где мы живём. Так что Jeramie и Glen стали хорошими приятелями, и они постоянно катаются на велосипедах. Вот так вот всё довольно забавно. Короче говоря, [предыдущий гитарист DEICIDE] Chris [Cannella], я полагаю, возглавляет отдел A&R в Dean Guitars, так что сейчас он сосредоточен на этом. Я услышал, что им нужен гитарист, поэтому я выучил пару песен, снял пару видео, а Glen посмотрел их, и ему понравилось то, что он увидел. Так что мы провели пару репетиций, и вот результат».

На вопрос о том, работал ли он над новым материалом с DEICIDE или просто сосредоточился на доработке старых песен, Taylor ответил следующее:

«Когда они впервые попросили меня начать разучивать песни, они сказали: "Начинай разучивать альбом "Legion", потому что в этом году ему исполняется 30 лет. Так что позже в этом году мы будем играть его от начала до конца вживую. Поэтому в последние пару недель основное внимание было сосредоточено на этих песнях, и это было здорово — просто погрузиться в эти мелодии и то, как они были созданы... Сейчас мы сосредоточены на "Legion", а затем, несомненно, я приступлю к изучению полного сета. В остальном у нас есть новые песни, над которыми мы работаем. Как я уже сказал, сейчас мы сосредоточены только на "Legion", но на подходе ещё тонна потрясающего нового материала. Я не знаю, каковы временные рамки, — когда мы будем записываться или что-то в этом роде — но новая музыка уже есть, и могу сказать, что она просто убойная!»

New DEICIDE Guitarist Explains How He Landed The Gig, Says There Is





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

IYDKMIGTHTKY13


8 фев 2022, 22:01		Че-то он подозрительно похож на фронтмена Tame Impala.


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