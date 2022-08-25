Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога»
В новом интервью для "The Garza Podcast", который ведёт гитарист SUICIDE SILENCE Chris Garza, басист/вокалист DEICIDE Glen Benton рассказал о планах группы по записи преемника альбома 2018 года "Overtures Of Blasphemy":
«Новый материал, который мы сейчас сочиняем, местами гимноподобный. Он по-настоящему хорош. В него вплетено много прога. Steve [Asheim, ударные] — наш любитель прога, он играет прогрессивный рок. Ему нравится сочинять блэк-металлические риффы и прогрессивные вещи. Он удивительный талант. Он играет на пианино. Он умеет играть на гитаре. Он барабанщик. Да, он может делать всё это».
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Еще интересно мнение тех, кто эту группу ценит, какой альбом лично для себя им нравится больше всего.
Лично я сразу въехал (само собой до этого уже слышал их записи, но вообще ничего не понравилось в то - второй половине 90-х - время) в их Serpent of the light, после его выхода, хотя все равно тупорылое дрочилово, имхо, но хотя бы с редкими мелодиями и нормальным звуком.