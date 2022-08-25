Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 28
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 19
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 14
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 14
*Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!» 12
*MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST 11
*Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Именно METALLICA проложил... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 28
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 19
[= ||| все новости группы



*

Deicide

*



25 авг 2022 : 		 Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога»

26 июл 2022 : 		 Бокс-сет DEICIDE выйдет зимой

30 май 2022 : 		 Видео с выступления DEICIDE

25 фев 2022 : 		 Альбом DEICIDE почти закончен

21 фев 2022 : 		 Видео с репетиции DEICIDE

8 фев 2022 : 		 Новый гитарист DEICIDE — о том, как оказался в группе

20 янв 2022 : 		 Перемены в DEICIDE

26 окт 2021 : 		 DEICIDE собираются в юбилейный тур

19 авг 2021 : 		 Видео с выступления DEICIDE

9 авг 2021 : 		 DEICIDE открыли тур

10 июн 2021 : 		 У DEICIDE есть прекрасный материал

23 апр 2021 : 		 Видео полного выступления DEICIDE

24 дек 2020 : 		 DEICIDE выпустили в мир «Ч. Д.»

15 сен 2018 : 		 Новое видео DEICIDE

10 авг 2018 : 		 Новая песня DEICIDE

15 июл 2018 : 		 Лирик-видео DEICIDE

29 июн 2018 : 		 Новый альбом DEICIDE выйдет осенью

27 апр 2018 : 		 Видеотрейлер к виниловому перизданию DEICIDE "Of The Stench Of Redemption"

25 апр 2018 : 		 DEICIDE переиздадут "Scars Of The Crucifix" на виниле в мае

5 фев 2018 : 		 DEICIDE возобновили работу

22 ноя 2016 : 		 DEICIDE расстались с гитаристом

5 окт 2016 : 		 DEICIDE завершили запись ударных

9 авг 2016 : 		 Лидер DEICIDE: «Corey, а не лососнуть ли тебе тунца?»

16 май 2016 : 		 У DEICIDE есть «восемь-девять» песен

15 июн 2015 : 		 Видео с выступления DEICIDE

29 дек 2014 : 		 У DEICIDE уже есть песни для нового альбома
Показать далее
| - |

|||| 25 авг 2022

Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога»



zoom
В новом интервью для "The Garza Podcast", который ведёт гитарист SUICIDE SILENCE Chris Garza, басист/вокалист DEICIDE Glen Benton рассказал о планах группы по записи преемника альбома 2018 года "Overtures Of Blasphemy":

«Новый материал, который мы сейчас сочиняем, местами гимноподобный. Он по-настоящему хорош. В него вплетено много прога. Steve [Asheim, ударные] — наш любитель прога, он играет прогрессивный рок. Ему нравится сочинять блэк-металлические риффы и прогрессивные вещи. Он удивительный талант. Он играет на пианино. Он умеет играть на гитаре. Он барабанщик. Да, он может делать всё это».




Like!+4Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

25 авг 2022
rassol
Давно я так не ржал от заголовка.
Like!2
25 авг 2022
gravitgroove
Всегда было интересно, почему при их звучании на дебюте они-таки не первый брутал-дэт. Cannibal Corpse до Bleeding мягче как-то звучал.

Еще интересно мнение тех, кто эту группу ценит, какой альбом лично для себя им нравится больше всего.
Лично я сразу въехал (само собой до этого уже слышал их записи, но вообще ничего не понравилось в то - второй половине 90-х - время) в их Serpent of the light, после его выхода, хотя все равно тупорылое дрочилово, имхо, но хотя бы с редкими мелодиями и нормальным звуком.
25 авг 2022
P
Petrovich Sexyy
Будет баллада на пианино про житие Иисуса?

просмотров: 774

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом