25 авг 2022



Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога»



В новом интервью для "The Garza Podcast", который ведёт гитарист SUICIDE SILENCE Chris Garza, басист/вокалист DEICIDE Glen Benton рассказал о планах группы по записи преемника альбома 2018 года "Overtures Of Blasphemy":



«Новый материал, который мы сейчас сочиняем, местами гимноподобный. Он по-настоящему хорош. В него вплетено много прога. Steve [Asheim, ударные] — наш любитель прога, он играет прогрессивный рок. Ему нравится сочинять блэк-металлические риффы и прогрессивные вещи. Он удивительный талант. Он играет на пианино. Он умеет играть на гитаре. Он барабанщик. Да, он может делать всё это».







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