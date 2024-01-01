14 мар 2024



DEICIDE готовят пиво



DEICIDE совместно с 3 Floyds подготовили фирменное пиво к Decibel Magazine Metal & Beer Fest, который пройдет 12-13 апреля в Филадельфии.



«Когда я впервые услышал блеяние ягнят в начале песни "Satan Spawn, the Caco-Daemon", я просто выпал в осадок», — говорит пивовар 3 Floyds Крис Боггесс. «Будучи выросшим в Библейском поясе, это была самая тошнотворная и страшная вещь, которую я когда-либо слышал. Deicide — одна из классических американских дэт-метал групп. В их честь и был сварен The Light Defeated — наш вариант классического американского стаута с ABV 6,66%».







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