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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 36
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 24
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 18
*BURTON C. BELL представил первое видео 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
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Deicide

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14 мар 2024 : 		 DEICIDE готовят пиво

15 фев 2024 : 		 Новая песня DEICIDE

25 дек 2023 : 		 Новое видео DEICIDE

19 июл 2023 : 		 DEICIDE нашли лейбл

13 май 2023 : 		 Видео полного выступления DEICIDE

8 май 2023 : 		 DEICIDE закончили запись

11 апр 2023 : 		 Видео с выступления DEICIDE

17 фев 2023 : 		 DEICIDE нашли лейбл

17 дек 2022 : 		 DEICIDE завершили запись баса

15 ноя 2022 : 		 DEICIDE официально начали запись

24 окт 2022 : 		 DEICIDE начали подготовку к новому альбому

25 авг 2022 : 		 Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога»

26 июл 2022 : 		 Бокс-сет DEICIDE выйдет зимой

30 май 2022 : 		 Видео с выступления DEICIDE

25 фев 2022 : 		 Альбом DEICIDE почти закончен

21 фев 2022 : 		 Видео с репетиции DEICIDE

8 фев 2022 : 		 Новый гитарист DEICIDE — о том, как оказался в группе

20 янв 2022 : 		 Перемены в DEICIDE

26 окт 2021 : 		 DEICIDE собираются в юбилейный тур

19 авг 2021 : 		 Видео с выступления DEICIDE

9 авг 2021 : 		 DEICIDE открыли тур

10 июн 2021 : 		 У DEICIDE есть прекрасный материал

23 апр 2021 : 		 Видео полного выступления DEICIDE

24 дек 2020 : 		 DEICIDE выпустили в мир «Ч. Д.»

15 сен 2018 : 		 Новое видео DEICIDE

10 авг 2018 : 		 Новая песня DEICIDE
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|||| 14 мар 2024

DEICIDE готовят пиво



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DEICIDE совместно с 3 Floyds подготовили фирменное пиво к Decibel Magazine Metal & Beer Fest, который пройдет 12-13 апреля в Филадельфии.

«Когда я впервые услышал блеяние ягнят в начале песни "Satan Spawn, the Caco-Daemon", я просто выпал в осадок», — говорит пивовар 3 Floyds Крис Боггесс. «Будучи выросшим в Библейском поясе, это была самая тошнотворная и страшная вещь, которую я когда-либо слышал. Deicide — одна из классических американских дэт-метал групп. В их честь и был сварен The Light Defeated — наш вариант классического американского стаута с ABV 6,66%».

DEICIDE Teams Up With Craft Beer Masters 3 Floyds; The Light Defeated Stout To Debut At Decibel Magazine Metal & Beer Fest




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