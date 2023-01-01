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*MEGADETH кинули автора обложки? 38
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Deicide

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DEICIDE нашли лейбл



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Glen Benton в интервью "The Jasta Show" сообщил, что группа нашла лейбл:

«Мы подписали новый контракт с одной из звукозаписывающих компаний. Думаю, я пока не могу ничего сказать, кто это. Они собираются объявить об этом в ближайшее время. Да, чувак, у нас был альбом в работе, но мы задержались на праздновании 30-летия "'Legion", и это немного отодвинуло запись на второй план. Так что теперь всё позади, и мы по-настоящему... Я сейчас нахожусь в процессе сочинения текстов».

Насчёт того, что он и его коллеги по группе искали в сделке по записи, Glen ответил:

«Нам нужна была сделка на одну запись, мужик, и огромная куча денег, чтобы сделать это. И мы этого добились... Мы сможем уйти после этого. Я полагаю, что это заставит людей лучше работать и лучше продвигать альбом. Думаю, для нас это будет гораздо более удачный вариант. У нас всегда были сделки на несколько пластинок, которые нам приходилось заключать. И вы знаете так же хорошо, как и я, что после первого альбома вы думаете: "Что я наделал?" Это был выбор между тем, чтобы сделать это так, и тем, чтобы сделать это самим. И я, и Steve [Asheim, барабанщик DEICIDE] не хотим тратить время впустую, поэтому и пошли по этому пути».

Episode 666 !! рџ¤рџЏ»рџ‚рџ¤рџЏ» https://t.co/z2xDl9PE2G the mighty Glen Benton from #Deicidepic.twitter.com/25CDcAeqQ4






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