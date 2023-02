сегодн€



DEICIDE нашли лейбл



Glen Benton в интервью "The Jasta Show" сообщил, что группа нашла лейбл:



Ђћы подписали новый контракт с одной из звукозаписывающих компаний. ƒумаю, € пока не могу ничего сказать, кто это. ќни собираютс€ объ€вить об этом в ближайшее врем€. ƒа, чувак, у нас был альбом в работе, но мы задержались на праздновании 30-лети€ "'Legion", и это немного отодвинуло запись на второй план. “ак что теперь всЄ позади, и мы по-насто€щему... я сейчас нахожусь в процессе сочинени€ текстовї.



ЌасчЄт того, что он и его коллеги по группе искали в сделке по записи, Glen ответил:



ЂЌам нужна была сделка на одну запись, мужик, и огромна€ куча денег, чтобы сделать это. » мы этого добились... ћы сможем уйти после этого. я полагаю, что это заставит людей лучше работать и лучше продвигать альбом. ƒумаю, дл€ нас это будет гораздо более удачный вариант. ” нас всегда были сделки на несколько пластинок, которые нам приходилось заключать. » вы знаете так же хорошо, как и €, что после первого альбома вы думаете: "„то € наделал?" Ёто был выбор между тем, чтобы сделать это так, и тем, чтобы сделать это самим. » €, и Steve [Asheim, барабанщик DEICIDE] не хотим тратить врем€ впустую, поэтому и пошли по этому путиї.









