18 июн 2024



Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились в клоунов»



GLEN BENTON в недавнем интервью высказался насчет социальных сетей и их влияния на общество:



«Я думаю, что Интернет, блядь, полностью превратил мир в совершенно тупую среду. Я полагаю, это зависит от поколения, но политики и религиозные деятели за последние 15 лет превратились в настоящий цирк. И я думаю, что мы страдаем от недостатка честности в мире».



Ссылаясь на то, что люди высказывают свое мнение по горячим вопросам, готовые спорить с любым, кто с ними не согласен, он заметил:



«Сейчас в мире можно найти драку где угодно. Все готовы к драке, чувак. Мир действительно на грани, чувак. Просто таков мир, с инфляцией и экономикой мира, люди злятся»







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