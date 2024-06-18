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Deicide

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|||| 18 июн 2024

Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились в клоунов»



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GLEN BENTON в недавнем интервью высказался насчет социальных сетей и их влияния на общество:

«Я думаю, что Интернет, блядь, полностью превратил мир в совершенно тупую среду. Я полагаю, это зависит от поколения, но политики и религиозные деятели за последние 15 лет превратились в настоящий цирк. И я думаю, что мы страдаем от недостатка честности в мире».

Ссылаясь на то, что люди высказывают свое мнение по горячим вопросам, готовые спорить с любым, кто с ними не согласен, он заметил:

«Сейчас в мире можно найти драку где угодно. Все готовы к драке, чувак. Мир действительно на грани, чувак. Просто таков мир, с инфляцией и экономикой мира, люди злятся»




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18 июн 2024
gravitgroove
Только недавно превратились? В старых интервью он их (проповедников и христиан) клоунами обзывал еще до того, как сам получил статус клоуна (после преодоления "порога вознесения").
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18 июн 2024
Corpsegrinder04
gravitgroove, подзаебал этот акробат уже если честно.
А вообще им давно уже надо супер группу создать из Бентона, Дреймана , Симмонса и Нугента. В принципе одни и те же рожи здесь фигурируют в топе новостей по набрасывнию на вентилятор уже несколько лет. Продюсером разумеется Шэрон Озборн определить , ну и Тоя еще пусть извивается на подтанцовках и бэк вокале. А за разработку стратегии продвижения в отечественном сегменте однозначно Старбрекера назначить ответственным.
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