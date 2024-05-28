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Лидер DEICIDE: «Ну сколько еще можно ныть?»



Glen Benton в недавнем интервью вновь коснулся темы того, кто и как создал обложку для альбома "Banished By Sin":



«Я считаю себя артистом. Я из семьи художников. Я люблю искусство. Я хожу в музеи. Мне это нравится. Для меня все гораздо глубже, чем то, что лежит на поверхности.



Мы живем в эпоху массовых акций — все готовы запрыгнуть на следующую акцию, — и я знал, что это взволнует людей. И в этом весь смысл, чувак. Искусство должно заставлять тебя думать, и именно это я и делаю. Я не собираюсь приглушать свое художественное творчество только потому, что кто-то считает его оскорбительным или я не использовал их кузена, который рисует аниме, или что-то еще. Речь идет об искусстве, чувак.



Если ты просишь художника нарисовать что-то для тебя, и он делает это так, что это реально вызывает споры, то ты справился со своей работой, чувак. И тот факт, что все эти плаксы постоянно пытаются...



Мы дали высказаться не тем людям — это все, что я могу сказать. Есть люди, которые просто не нуждаются в том, чтобы их услышали в обществе, и мы дали этим людям — несчастным, злым, злобным, расстроенным, ненавидящим себя — мы дали им всем возможность, и это просто печальный комментарий к сегодняшней жизни.



Я и [барабанщик DEICIDE] Steve [Asheim], каждый раз, когда мы записываем альбом, думаем: "Ладно. Сколько времени пройдет, прежде чем меня назовут так или скажут, что мы такие?".



Знаете что? Плохая пресса — это хорошая пресса. Я понял это еще на своем первом альбоме. Так что если люди говорят и люди беспокоятся, слушай, чувак, ты проделал хорошую работу. Вот как я это воспринимаю. Мне не нужно читать все эти дерьмовые комментарии на YouTube или где-либо еще, чтобы понять, что я сделал что-то [стоящее]»























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