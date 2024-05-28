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*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
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Deicide

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Лидер DEICIDE: «Ну сколько еще можно ныть?»



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Glen Benton в недавнем интервью вновь коснулся темы того, кто и как создал обложку для альбома "Banished By Sin":

«Я считаю себя артистом. Я из семьи художников. Я люблю искусство. Я хожу в музеи. Мне это нравится. Для меня все гораздо глубже, чем то, что лежит на поверхности.

Мы живем в эпоху массовых акций — все готовы запрыгнуть на следующую акцию, — и я знал, что это взволнует людей. И в этом весь смысл, чувак. Искусство должно заставлять тебя думать, и именно это я и делаю. Я не собираюсь приглушать свое художественное творчество только потому, что кто-то считает его оскорбительным или я не использовал их кузена, который рисует аниме, или что-то еще. Речь идет об искусстве, чувак.

Если ты просишь художника нарисовать что-то для тебя, и он делает это так, что это реально вызывает споры, то ты справился со своей работой, чувак. И тот факт, что все эти плаксы постоянно пытаются...

Мы дали высказаться не тем людям — это все, что я могу сказать. Есть люди, которые просто не нуждаются в том, чтобы их услышали в обществе, и мы дали этим людям — несчастным, злым, злобным, расстроенным, ненавидящим себя — мы дали им всем возможность, и это просто печальный комментарий к сегодняшней жизни.

Я и [барабанщик DEICIDE] Steve [Asheim], каждый раз, когда мы записываем альбом, думаем: "Ладно. Сколько времени пройдет, прежде чем меня назовут так или скажут, что мы такие?".

Знаете что? Плохая пресса — это хорошая пресса. Я понял это еще на своем первом альбоме. Так что если люди говорят и люди беспокоятся, слушай, чувак, ты проделал хорошую работу. Вот как я это воспринимаю. Мне не нужно читать все эти дерьмовые комментарии на YouTube или где-либо еще, чтобы понять, что я сделал что-то [стоящее]»












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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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28 май 2024
Вашингтон Ирвинг
"Искусство должно"
ничего оно не должно, ни тебе, ни другим, ни самому себе
и ты никому не должен ничего, кроме исполнения взятых в трезвом уме обязательств
пиздец, что он, что Дэммел, что лысый из Антракс, что ни новость, так оправдания какие-то в чем-то
давайте, блядь, брутальные воины металла, опуститесь ещё до твиттерного нытья о "токсичности" какой-нибудь
нахуй всех послали бы давно, и молча делали дело, ёбаный стыд
28 май 2024
s
sibterminator
Вашингтон Ирвинг, видимо у него выгорание на фоне абьюза и газлайтинга. Необходима помощь психологини в этом кейсе.
28 май 2024
rassol
Очень похоже, Глен сам понимает, что обложка - говно. Вот и пытается убедить в обратном себя и окружающих.
Like!2
28 май 2024
YNWA
По мне так норм обложка. Уж лучше, чем какой-нибудь ковер, вроде "The 13th Beast" Malevolent Creation, нарисованный говноруким художником.
28 май 2024
rassol
YNWA, там тоже какая-то ебаная жопа. Хотя диск недурственный - что давно от "Зловредной Твари" новостей не было.

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