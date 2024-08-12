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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 38
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 24
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Deicide

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12 авг 2024 : 		 Барабанщик DEICIDE: «Чего так возбудились по поводу нашей обложки?»

22 июл 2024 : 		 DEICIDE: «Я не хочу брать с поклонников деньги за автографы»

18 июн 2024 : 		 Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились в клоунов»

28 май 2024 : 		 Лидер DEICIDE: «Ну сколько еще можно ныть?»

22 май 2024 : 		 Барабанщик DEICIDE: «Что вы до обложки до...сь?»

30 апр 2024 : 		 Лидер DEICIDE: «На современной металл-сцене одни выглядящие как WEEZER слабаки»

21 апр 2024 : 		 Напишет ли лидер DEICIDE книгу?

16 апр 2024 : 		 Вокалист DEICIDE: «Обложка не нравится? А мне смешно!»

2 апр 2024 : 		 JACK OWEN: Почему я ушел из DEICIDE

14 мар 2024 : 		 DEICIDE готовят пиво

15 фев 2024 : 		 Новая песня DEICIDE

25 дек 2023 : 		 Новое видео DEICIDE

19 июл 2023 : 		 DEICIDE нашли лейбл

13 май 2023 : 		 Видео полного выступления DEICIDE

8 май 2023 : 		 DEICIDE закончили запись

11 апр 2023 : 		 Видео с выступления DEICIDE

17 фев 2023 : 		 DEICIDE нашли лейбл

17 дек 2022 : 		 DEICIDE завершили запись баса

15 ноя 2022 : 		 DEICIDE официально начали запись

24 окт 2022 : 		 DEICIDE начали подготовку к новому альбому

25 авг 2022 : 		 Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога»

26 июл 2022 : 		 Бокс-сет DEICIDE выйдет зимой

30 май 2022 : 		 Видео с выступления DEICIDE

25 фев 2022 : 		 Альбом DEICIDE почти закончен

21 фев 2022 : 		 Видео с репетиции DEICIDE

8 фев 2022 : 		 Новый гитарист DEICIDE — о том, как оказался в группе
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Барабанщик DEICIDE: «Чего так возбудились по поводу нашей обложки?»



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Steve Asheim в недавнем интервью обсудил появлении ИИ в творческих областях:

«Они используют его в музыке, в писательском ремесле, и искусственный интеллект проникает во все. Как это остановить? Не знаю. Вернитесь к парню с кистью и холстом и тому подобным вещам. Конечно, они все еще существуют. Многие люди создают свои картины на компьютерах с помощью художественных программ или чего-то подобного. Я не знаю их названий, но знаю, что люди переходят на новейшие технологии. Будет ли обратная реакция? Как правило, что-то время от времени возникает на что-то, поэтому попробуем разобраться, и сделаем выводы, что и как делать на следующем альбоме. Посмотрим, что будет доступно в тот момент. Мы просто идем в ногу со временем. В 92-м, для "Legion", мы сделали компьютерный арт. Не знаю, можно ли считать это искусственным интеллектом, но это был не парень с кисточкой или что-то в этом роде. Тогда ни у кого не было проблем с этим. Не знаю, в чем проблема сейчас?»




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12 авг 2024
Corpsegrinder04
Читая этот скулёж , вспоминается Коррозия.
"Я купил компьютер-Гитлер - ад пришел ко мне. Не успел подумать я, он - "Три шестерки где? Три шестерки, три девятки - это мой пароль Я тебя заставлю вздрогнуть - ты узнаешь боль!"
12 авг 2024
С
СтаканМарьиванны
Обложка Legion forever in my heart!

просмотров: 195

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