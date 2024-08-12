Барабанщик DEICIDE: «Чего так возбудились по поводу нашей обложки?»
Steve Asheim в недавнем интервью обсудил появлении ИИ в творческих областях:
«Они используют его в музыке, в писательском ремесле, и искусственный интеллект проникает во все. Как это остановить? Не знаю. Вернитесь к парню с кистью и холстом и тому подобным вещам. Конечно, они все еще существуют. Многие люди создают свои картины на компьютерах с помощью художественных программ или чего-то подобного. Я не знаю их названий, но знаю, что люди переходят на новейшие технологии. Будет ли обратная реакция? Как правило, что-то время от времени возникает на что-то, поэтому попробуем разобраться, и сделаем выводы, что и как делать на следующем альбоме. Посмотрим, что будет доступно в тот момент. Мы просто идем в ногу со временем. В 92-м, для "Legion", мы сделали компьютерный арт. Не знаю, можно ли считать это искусственным интеллектом, но это был не парень с кисточкой или что-то в этом роде. Тогда ни у кого не было проблем с этим. Не знаю, в чем проблема сейчас?»
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