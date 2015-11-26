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У DEICIDE есть прекрасный материал



Гитарист DEICIDE Chris Cannella в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как идёт процесс работы над новым материалом:



«С тех пор как я переехал [во Флориду из Аризоны] год назад, мы писали много музыки, и когда я приехал сюда, то появилась возможность постоянно репетировать, а не только встречаться, когда я ездил на работу [он работает менеджером по продукции в компании Dean Guitars]. Так что мы по-настоящему сосредоточились и сочинили поистине, на мой взгляд, потрясающий материал. И когда мы его запишем, вы обязательно услышите иную энергетику группы, потому что наше товарищество очень сильно. Я имею в виду, что мы вчетвером в одной комнате, мы просто отлично проводим время. Нам нравится быть рядом друг с другом, нам нравится писать музыку вместе. Вы услышите много такого. Это просто очень сильный, агрессивный... Много гитарной работы, много классных ударных. То, над чем работает Glen [Benton, бас/вокал] — это здорово. Это захватывающе. Я не могу быть счастливее».







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