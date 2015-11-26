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Deicide

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10 июн 2021 : 		 У DEICIDE есть прекрасный материал

23 апр 2021 : 		 Видео полного выступления DEICIDE

24 дек 2020 : 		 DEICIDE выпустили в мир «Ч. Д.»

15 сен 2018 : 		 Новое видео DEICIDE

10 авг 2018 : 		 Новая песня DEICIDE

15 июл 2018 : 		 Лирик-видео DEICIDE

29 июн 2018 : 		 Новый альбом DEICIDE выйдет осенью

27 апр 2018 : 		 Видеотрейлер к виниловому перизданию DEICIDE "Of The Stench Of Redemption"

25 апр 2018 : 		 DEICIDE переиздадут "Scars Of The Crucifix" на виниле в мае

5 фев 2018 : 		 DEICIDE возобновили работу

22 ноя 2016 : 		 DEICIDE расстались с гитаристом

5 окт 2016 : 		 DEICIDE завершили запись ударных

9 авг 2016 : 		 Лидер DEICIDE: «Corey, а не лососнуть ли тебе тунца?»

16 май 2016 : 		 У DEICIDE есть «восемь-девять» песен

15 июн 2015 : 		 Видео с выступления DEICIDE

29 дек 2014 : 		 У DEICIDE уже есть песни для нового альбома

16 дек 2014 : 		 Видео с выступления DEICIDE

4 ноя 2014 : 		 GLEN BENTON не одобряет сатанинские шоу BEHEMOTH и WATAIN

5 дек 2013 : 		 Новое видео DEICIDE

1 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от DEICIDE

1 окт 2013 : 		 Новая песня DEICIDE

24 сен 2013 : 		 Обложка нового альбома DEICIDE

2 сен 2013 : 		 Новый альбом DEICIDE выйдет в ноябре

22 авг 2013 : 		 Название и трек-лист нового альбома DEICIDE

20 авг 2013 : 		 DEICIDE завершили запись вокала

3 апр 2013 : 		 Видео с выступления DEICIDE
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У DEICIDE есть прекрасный материал



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Гитарист DEICIDE Chris Cannella в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как идёт процесс работы над новым материалом:

«С тех пор как я переехал [во Флориду из Аризоны] год назад, мы писали много музыки, и когда я приехал сюда, то появилась возможность постоянно репетировать, а не только встречаться, когда я ездил на работу [он работает менеджером по продукции в компании Dean Guitars]. Так что мы по-настоящему сосредоточились и сочинили поистине, на мой взгляд, потрясающий материал. И когда мы его запишем, вы обязательно услышите иную энергетику группы, потому что наше товарищество очень сильно. Я имею в виду, что мы вчетвером в одной комнате, мы просто отлично проводим время. Нам нравится быть рядом друг с другом, нам нравится писать музыку вместе. Вы услышите много такого. Это просто очень сильный, агрессивный... Много гитарной работы, много классных ударных. То, над чем работает Glen [Benton, бас/вокал] — это здорово. Это захватывающе. Я не могу быть счастливее».

DEICIDE Is Writing





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


10 июн 2021, 17:58		так альбом на подходе значит


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