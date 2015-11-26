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Перемены в DEICIDE



Лидер DEICIDE Glen Benton опубликовал следующее сообщение:



«Мы рады объявить и приветствовать в семье DEICIDE Taylor Nordberg! Это удивительный и опытный гитарист, который выведет наше звучание на новый уровень и привнесет с собой профессиональный подход, дополняющий и украшающий машину DEICIDE!»



Chris Cannella: «Да, это правда. Я больше не в DEICIDE. Никакой драмы нет, и мы все держали это в тайне, чтобы не навлечь на себя никаких домыслов и спекуляций.



Я испытываю огромную любовь и уважение к Glen'у, Steve'у и Kevin'у. За последние три года у меня было столько прекрасных событий, которыми я буду дорожить всю жизнь, особенно дружбой.



Выпьем за всех и спасибо за всю любовь и поддержку. Я с нетерпением жду того, что будет дальше!»













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