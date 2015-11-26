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Deicide

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20 янв 2022 : 		 Перемены в DEICIDE

26 окт 2021 : 		 DEICIDE собираются в юбилейный тур

19 авг 2021 : 		 Видео с выступления DEICIDE

9 авг 2021 : 		 DEICIDE открыли тур

10 июн 2021 : 		 У DEICIDE есть прекрасный материал

23 апр 2021 : 		 Видео полного выступления DEICIDE

24 дек 2020 : 		 DEICIDE выпустили в мир «Ч. Д.»

15 сен 2018 : 		 Новое видео DEICIDE

10 авг 2018 : 		 Новая песня DEICIDE

15 июл 2018 : 		 Лирик-видео DEICIDE

29 июн 2018 : 		 Новый альбом DEICIDE выйдет осенью

27 апр 2018 : 		 Видеотрейлер к виниловому перизданию DEICIDE "Of The Stench Of Redemption"

25 апр 2018 : 		 DEICIDE переиздадут "Scars Of The Crucifix" на виниле в мае

5 фев 2018 : 		 DEICIDE возобновили работу

22 ноя 2016 : 		 DEICIDE расстались с гитаристом

5 окт 2016 : 		 DEICIDE завершили запись ударных

9 авг 2016 : 		 Лидер DEICIDE: «Corey, а не лососнуть ли тебе тунца?»

16 май 2016 : 		 У DEICIDE есть «восемь-девять» песен

15 июн 2015 : 		 Видео с выступления DEICIDE

29 дек 2014 : 		 У DEICIDE уже есть песни для нового альбома

16 дек 2014 : 		 Видео с выступления DEICIDE

4 ноя 2014 : 		 GLEN BENTON не одобряет сатанинские шоу BEHEMOTH и WATAIN

5 дек 2013 : 		 Новое видео DEICIDE

1 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от DEICIDE

1 окт 2013 : 		 Новая песня DEICIDE

24 сен 2013 : 		 Обложка нового альбома DEICIDE
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Перемены в DEICIDE



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Лидер DEICIDE Glen Benton опубликовал следующее сообщение:

«Мы рады объявить и приветствовать в семье DEICIDE Taylor Nordberg! Это удивительный и опытный гитарист, который выведет наше звучание на новый уровень и привнесет с собой профессиональный подход, дополняющий и украшающий машину DEICIDE!»

Chris Cannella: «Да, это правда. Я больше не в DEICIDE. Никакой драмы нет, и мы все держали это в тайне, чтобы не навлечь на себя никаких домыслов и спекуляций.

Я испытываю огромную любовь и уважение к Glen'у, Steve'у и Kevin'у. За последние три года у меня было столько прекрасных событий, которыми я буду дорожить всю жизнь, особенно дружбой.

Выпьем за всех и спасибо за всю любовь и поддержку. Я с нетерпением жду того, что будет дальше!»

DEICIDE Parts Ways With Guitarist CHRIS CANNELLA, Announces Replacement





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