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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 25
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
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Deicide

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DEICIDE: «Я не хочу брать с поклонников деньги за автографы»



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В недавней беседе Glen Benton ответил на вопрос о том, что он думает о монетизации артистами встреч с поклонниками:

«На днях я разговаривал с ребятами из группы, и мы обсуждали встречи с поклонниками. И мне не нравится брать с фанатов деньги за автограф. Я даю фанату автограф по доброте душевной, а не потому, что хочу на нём заработать. Они фанаты и слушают нашу музыку... Я знаю, что сейчас всё изменилось — большинство людей бесплатно слушает музыку, но я всё ещё не могу смириться с этим и брать с кого-то деньги за автограф, особенно с фаната... И это заставляет меня чувствовать себя как-то странно.

Я видел интервью с Neil Peart'ом, и он чувствовал себя неловко в таких ситуациях, вот и я чувствую то же самое. Мне не нравится, когда меня ставят в такое положение, когда я сижу за столом, а люди таращатся на меня, как будто я в цирке Джима Роуза или что-то в этом роде. Наверное, я просто слишком искренний и серьёзный для такой фигни. По мне, так это, простите за выражение, позёрство. Это для позёров. А Steve [Asheim, барабанщик DEICIDE] говорит: "Я чувствую то же самое. Я чувствую, что хочу вылезти из своей кожи, когда оказываюсь в таких ситуациях". И, как я уже сказал, я не люблю такие вещи. Потому что если я на сцене болтаю со зрителями, и все говорят мне комплименты, я думаю про себя: "Если бы они только видели меня, когда я кошу траву, мою машину и убираю в туалете. Если бы они только могли видеть меня в этот момент". Я чувствую себя неловко, потому что я не считаю себя рок-звездой или кем-то в этом роде. Я просто не могу себя так воспринимать. Правда, не могу. Я не такой.

Для некоторых людей это просто неприемлемо. И мне некомфортно в таких ситуациях. То есть я не против, если вы подходите ко мне, например, когда я выхожу через чёрный ход и сажусь в машину. Если ко мне подходят люди, я не против. Я не чувствую, что меня ставят на пьедестал. Мне не нравится чувствовать себя так. Для меня это неловкое, сюрреалистичное чувство. Поймайте меня в аэропорту, поймайте меня, выходящего через чёрный ход, поймайте меня на саундчеке. Я смотрю на это так: если я гастролирую, то за день я работаю час. Так что за это время у вас есть десять тысяч возможностей заставить меня подписать что-нибудь, подарить вам медиатор, сделать с вами селфи и так далее. Для человека это значит больше, чем заплатить 80 баксов за то, чтобы постоять на встрече со звездой. Я чувствую себя некомфортно в подобных ситуациях. Так было всегда. В некоторые моменты меня это задевало за живое. Как по мне, это для позёров. Я даже не хочу называть их имена... Я должен быть осторожен. Всё окажется в заголовках СМИ. Шутить больше нельзя. Мир теперь совсем другой».




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