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Барабанщик DEICIDE: «Что вы до обложки до...сь?»



Steve Asheim в интервью Heavy Demons в очередной раз обсудил обложку к альбому "Banished By Sin" и использование при ее создании ИИ:



«Насколько я понимаю, лейбл сказал: "Эй, мы хотим сделать обложку, которая напоминала бы о первой пластинке", что-то вроде медальона или чего-то в этом роде. И вот, работая с... У Glen'aесть парень — кажется, он из Швеции, и он является дизайнером ювелирных украшений, а также художником, потому что, понятное дело, он должен создавать украшения, он должен разрабатывать иллюстрации для чего бы то ни было. В общем, он попросил этого парня: "Эй, создай медальон для обложки альбома. А потом мы сможем связать его с бижутерией, которую тоже будем продавать". Так что все делал именно он. Поэтому, когда люди говорят о том, что это искусственный интеллект... у нас был человек, который создал эту работу. Художник использует компьютерные программы для создания дизайна, и прогнал ли он его через какую-то программу, чтобы что-то улучшить, я не знаю. Я к тому, что у некоторых людей, которые разбираются в искусстве лучше меня, похоже, с этим большие проблемы.



Все наперебой обсуждают эту историю. И я не очень понимаю, почему. Я к тому, что, тут, быть может, что-то из серии "Эй, художник, который рисует, мог бы получить деньги". Ну, знаете что? Но человеку то заплатили за эту работу. Наш хренов чувак. Я к тому, что он же творческая единица. Так что я не знаю, чего все так разволновались. Думаю, людям просто нравится, когда есть о чем попиз..ть. Это круто. Я понимаю. Я тоже люблю попизд..ть.



Но в любом случае, это мое мнение. И я считаю, что вышло круто. Я слышал, как многие люди возмущаются по этому поводу. Я слышал, как многие говорили: "Не понимаю, в чем, б$$$ь, проблема".



В любом случае, мы сделали супер огромные баннеры для концертов. Так что всем, кто его ненавидит, это очень понравится!»























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