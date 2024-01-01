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DEICIDE отменяют концерты из-за урагана



DEICIDE опубликовали следующее сообщение:



«В связи с ожидаемым надвигающимся ураганом «Милтон» на центральную Флориду и побережье Мексиканского залива, мы прекращаем тур после сегодняшнего выступления в Корпус-Кристи, штат Техас, и возвращаемся в штат Флорида, чтобы защитить наши семьи и имущество. Мы приносим извинения за возможные неудобства и ценим ваше понимание, Хьюстон, Новый Орлеан и Пенсакола будут отменены, чтобы дать нам время вернуться в наши семьи и дома».







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