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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 35
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 27
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 19
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGAD... 13
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Deicide

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9 окт 2024 : 		 DEICIDE отменяют концерты из-за урагана

25 сен 2024 : 		 Барабанщик DEICIDE: «Не будет у меня приступа!»

12 авг 2024 : 		 Барабанщик DEICIDE: «Чего так возбудились по поводу нашей обложки?»

22 июл 2024 : 		 DEICIDE: «Я не хочу брать с поклонников деньги за автографы»

18 июн 2024 : 		 Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились в клоунов»

28 май 2024 : 		 Лидер DEICIDE: «Ну сколько еще можно ныть?»

22 май 2024 : 		 Барабанщик DEICIDE: «Что вы до обложки до...сь?»

30 апр 2024 : 		 Лидер DEICIDE: «На современной металл-сцене одни выглядящие как WEEZER слабаки»

21 апр 2024 : 		 Напишет ли лидер DEICIDE книгу?

16 апр 2024 : 		 Вокалист DEICIDE: «Обложка не нравится? А мне смешно!»

2 апр 2024 : 		 JACK OWEN: Почему я ушел из DEICIDE

14 мар 2024 : 		 DEICIDE готовят пиво

15 фев 2024 : 		 Новая песня DEICIDE

25 дек 2023 : 		 Новое видео DEICIDE

19 июл 2023 : 		 DEICIDE нашли лейбл

13 май 2023 : 		 Видео полного выступления DEICIDE

8 май 2023 : 		 DEICIDE закончили запись

11 апр 2023 : 		 Видео с выступления DEICIDE

17 фев 2023 : 		 DEICIDE нашли лейбл

17 дек 2022 : 		 DEICIDE завершили запись баса

15 ноя 2022 : 		 DEICIDE официально начали запись

24 окт 2022 : 		 DEICIDE начали подготовку к новому альбому

25 авг 2022 : 		 Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога»

26 июл 2022 : 		 Бокс-сет DEICIDE выйдет зимой

30 май 2022 : 		 Видео с выступления DEICIDE

25 фев 2022 : 		 Альбом DEICIDE почти закончен
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DEICIDE отменяют концерты из-за урагана



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DEICIDE опубликовали следующее сообщение:

«В связи с ожидаемым надвигающимся ураганом «Милтон» на центральную Флориду и побережье Мексиканского залива, мы прекращаем тур после сегодняшнего выступления в Корпус-Кристи, штат Техас, и возвращаемся в штат Флорида, чтобы защитить наши семьи и имущество. Мы приносим извинения за возможные неудобства и ценим ваше понимание, Хьюстон, Новый Орлеан и Пенсакола будут отменены, чтобы дать нам время вернуться в наши семьи и дома».




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