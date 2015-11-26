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DEICIDE собираются в юбилейный тур



DEICIDE планируют в следующем году отметить тридцатилетие с момента выхода альбома "Legion". В рамках турне коллектив целиком будет исполнять материал этой пластинки, а также избранные номера из других альбомов.







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