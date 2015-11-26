Тизер нового альбома MESHUGGAH

MESHUGGAH выпустит новый студийный альбом, получивший название "Immutable", первого апреля на Atomic Fire Records. Запись проходила в Sweetspot Studios, Halmstad (Sweden), за сведение отвечал Rickard Bengtsson & Staffan Karlsson, мастеринг выполнил Vlado Meller (Metallica, Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers, System Of A Down). Премьера первого сингла намечена на ближайшее время.
gravitgroove
Jotun
graillyc
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