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Meshuggah

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|||| 21 мар 2022

Барабанщик MESHUGGAH: «Ступеньки считать люблю»



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Tomas Haake в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, занимается ли он подсчетом регулярных дел будучи ударником:

«Не совсем. Хотя у меня есть одна странность. Я не обязательно вижу связь с тем, что я барабанщик, но, возможно, такая связь есть. И это... Я действительно не могу ходить по лестницам, не считая ступеньки. И какое-то время, вообще-то, я считал шаги, когда просто шел. Но это единственное, в чем проявляется мой странный ОКР. Но вы можете спросить меня обо всех лестницах, по которым я ходил в жизни хотя бы пару раз, вы можете спросить меня о них и я назову вам точное количество ступенек каждой из них. Все, что есть в моем районе, я знаю!»

MESHUGGAH's TOMAS HAAKE Always Counts Steps While Walking Up Staircases





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КомментарииСкрыть/показать 2 )
21 мар 2022, 22:45
Поехавший дед
22 мар 2022, 08:08
Точное кол-во и "размер" ступенек


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