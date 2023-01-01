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*Умерла Шинейд О'Коннор 37
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 27
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 21
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 20
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Meshuggah

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30 июл 2023 : 		 Юбилейное издание MESHUGGAH выйдет осенью

28 дек 2022 : 		 Басист NICKELBACK — о посещении концерта MESHUGGAH

15 ноя 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

16 сен 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

18 апр 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «Да, я уже не тот, что в 30»

13 апр 2022 : 		 Гитарист MESHUGGAH — о новом альбоме

7 апр 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH не прочь выпустить книгу

1 апр 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

25 мар 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH

21 мар 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «Ступеньки считать люблю»

19 мар 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH — об экземе

8 мар 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH о новом альбоме

4 мар 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH

25 фев 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

28 янв 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH

14 янв 2022 : 		 Тизер нового альбома MESHUGGAH

25 май 2021 : 		 Сын Эдди Ван Халена: «Я без ума от MESHUGGAH»

26 мар 2021 : 		 FREDRIK THORDENDAL вернулся в MESHUGGAH

22 мар 2021 : 		 MESHUGGAH в студии

8 окт 2020 : 		 У MESHUGGAH достаточно материала

26 июл 2020 : 		 MESHUGGAH: «Альбом будет, концерты — нет»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик MESHUGGAH и звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» мутят проект

25 дек 2019 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «Мне ровно на техничных барабанщиков»

3 дек 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MESHUGGAH

20 янв 2019 : 		 Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

30 сен 2018 : 		 Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах
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Юбилейное издание MESHUGGAH выйдет осенью



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MESHUGGAH отметят 25-летие выпуска альбома "Chaosphere" релизом специальной версии, над звучанием которой работали Thomas Eberger и Sofia Von Hage. Обновленный альбом будет доступен на CD с 8-страничным буклетом, на виниле разных цветов (большая часть лимитирована 1500 копий) с 5-мм слипкейсом и двухстраничным (соответствующего формата) буклетом. Релиз намечен на 10 ноября на Atomic Fire.




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