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Юбилейное издание MESHUGGAH выйдет осенью



MESHUGGAH отметят 25-летие выпуска альбома "Chaosphere" релизом специальной версии, над звучанием которой работали Thomas Eberger и Sofia Von Hage. Обновленный альбом будет доступен на CD с 8-страничным буклетом, на виниле разных цветов (большая часть лимитирована 1500 копий) с 5-мм слипкейсом и двухстраничным (соответствующего формата) буклетом. Релиз намечен на 10 ноября на Atomic Fire.







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