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*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 15
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Meshuggah

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Новая песня MESHUGGAH



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"Light The Shortening Fuse", новая песня группы MESHUGGAH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Immutable", выход которого запланирован на первое апреля на Atomic Fire.

Трек-лист:

01. Broken Cog

02. The Abysmal Eye

03. Light The Shortening Fuse

04. Phantoms

05. Ligature Marks

06. God He Sees In Mirrors

07. They Move Below

08. Kaleidoscope

09. Black Cathedral

10. I Am That Thirst

11. The Faultless

12. Armies Of The Preposterous

13. Past Tense

MESHUGGAH Releases New Single 'Light The Shortening Fuse'








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КомментарииСкрыть/показать 1 )
4 мар 2022, 16:12
Ритм понравился, но с нулями как-то перебрали)
Мелодичная часть в середине красивая


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