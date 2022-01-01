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Новая песня MESHUGGAH



"Light The Shortening Fuse", новая песня группы MESHUGGAH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Immutable", выход которого запланирован на первое апреля на Atomic Fire.



Трек-лист:



01. Broken Cog



02. The Abysmal Eye



03. Light The Shortening Fuse



04. Phantoms



05. Ligature Marks



06. God He Sees In Mirrors



07. They Move Below



08. Kaleidoscope



09. Black Cathedral



10. I Am That Thirst



11. The Faultless



12. Armies Of The Preposterous



13. Past Tense



















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