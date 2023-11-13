Профессиональное видео полного выступления MESHUGGAH
Профессиональное видео полного выступления MESHUGGAH, состоявшегося в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2023, доступно ниже:
00:00 Intro
03:17 Broken Cog
08:52 Light The Shortening Fuse
13:27 Rational Gaze
18:44 Pravus
24:18 The Hurt That Finds You First
30:28 Ligature Marks
36:18 Born In Dissonance
40:54 Mind's Mirrors
45:16 In Death - Is Life
47:18 In Death - Is Death
55:23 The Abysmal Eye
1:00:56 Straws Pulled At Random
1:06:38 Demiurge
1:11:54 Future Breed Machine
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как ранний парадайз лост...мучение ,а не игра.
Хотел бы там оказаться.