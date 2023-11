13 ноя 2023



Профессиональное видео полного выступления MESHUGGAH



Профессиональное видео полного выступления MESHUGGAH, состоявшегося в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2023, доступно ниже:



00:00 Intro

03:17 Broken Cog

08:52 Light The Shortening Fuse

13:27 Rational Gaze

18:44 Pravus

24:18 The Hurt That Finds You First

30:28 Ligature Marks

36:18 Born In Dissonance

40:54 Mind's Mirrors

45:16 In Death - Is Life

47:18 In Death - Is Death

55:23 The Abysmal Eye

1:00:56 Straws Pulled At Random

1:06:38 Demiurge

1:11:54 Future Breed Machine







