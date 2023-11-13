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Meshuggah

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13 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления MESHUGGAH

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|||| 13 ноя 2023

Профессиональное видео полного выступления MESHUGGAH



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Профессиональное видео полного выступления MESHUGGAH, состоявшегося в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2023, доступно ниже:

00:00 Intro
03:17 Broken Cog
08:52 Light The Shortening Fuse
13:27 Rational Gaze
18:44 Pravus
24:18 The Hurt That Finds You First
30:28 Ligature Marks
36:18 Born In Dissonance
40:54 Mind's Mirrors
45:16 In Death - Is Life
47:18 In Death - Is Death
55:23 The Abysmal Eye
1:00:56 Straws Pulled At Random
1:06:38 Demiurge
1:11:54 Future Breed Machine




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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13 ноя 2023
gravitgroove
Похоже, трансплантация волос у Феди прошла успешно!
13 ноя 2023
L
LU---
.........скукотища.....да и гитаристы никакие...еле стоят на сцене и играют при этом никак
как ранний парадайз лост...мучение ,а не игра.
  Dislike!4
14 ноя 2023
dimon4ru
LU---, не всем дано понять мешугу
Like!3
14 ноя 2023
gravitgroove
LU---, это самый неуклюжий троллинг, что я когда - либо читал от тебя. Осталось только на костях Даймбега попгрыгать, написав тоже самое о нем.
Like!3
14 ноя 2023
s
smolet18-02-44
Что в их выступлениях есть. Какое то гипнотическое чувство вызывает музыка. Вроде и не должно так быть (а может так и надо) ибо атонально, рвано без мелодии, поведение на сцене, свет.

Хотел бы там оказаться.
Like!2
14 ноя 2023
_
_Chimera_
smolet18-02-44, лучшая характеристика про Мешуггу, которую я слышал: "Агрессивная медитация"
Like!2

просмотров: 853

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